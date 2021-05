Calciomercato Juventus | addio Bentancur | Scambio da urlo | 40 milioni!

Gazzetta_it : #Szczesny ai titoli di coda. La #Juventus si prepara alla plusvalenza e all’operazione #Donnarumma - capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - m_morsi21 : RT @Gazzetta_it: Dal Portogallo: #Ronaldo, la tentazione per il futuro si chiama Sporting Lisbona - sportli26181512 : Juve, dal Portogallo: Ronaldo tentato da un club: Cristiano Ronaldo e la Juventus, storia di un matrimonio dal...… - sportli26181512 : Dal Portogallo: Ronaldo, la tentazione per il futuro si chiama Sporting Lisbona: Dal Portogallo: Ronaldo, la tentaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Tra i tanti elementi in discussione in casac'è anche la dirigenza, capeggiata da Fabio Paratici . Molto, ma non tutto, dipenderà dalla qualificazione in Champions League, da cui passeranno le sorti del futuro della squadra bianconera. ...Capisco la delusione, la rabbia per una vittoria sfumata nei minuti finali e che l'Udinese avrebbe anche meritato, considerando il nulla espresso per 90 minuti dalla, comprendo molto meno il ...Gasperini potrebbe lasciare la Serie A al termine della stagione: l'allenatore dell'Atalanta contattato da un club di Premier League.Le parole dell'operatore di mercato Fabiano Santacroce sul talento Hamza Haoudi, monitorato anche dalla Juventus ...