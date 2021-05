Ben Affleck rifiutato su una app di dating perché scambiato per un impostore

TheodorVoeg : @Disco__Bisco 'Omosessuali alla riscossa' sembra il titolo di una commedia americana demenziale degli anni 2000 con… - infoitsport : Ben Affleck e Jennifer Lopez ancora insieme? - RadioR101 : #R101News: si parla sempre di più del possibile ritorno della coppia #JenniferLopez - #BenAffleck ? - comingsoonit : Dopo la rottura con Ana de Armas (o prima?) #BenAffleck frequentava app di rimorchio e un'utente ha pubblicato un v… - caterino_teresa : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Harry ha partecipato assieme a Jennifer Lopez, Sean Penn, Ben Affleck e ad altre star a 'Vax Live: The Concer… -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Affleck

La vita amorosa dinon sta andando molto bene e, a conferma del periodaccio, giunge notizia che l'attore, sceneggiatore e regista è stato scartato su una app di dating perché scambiato per un impostore. A ...Ad esempio potrebbero diventare protagonisti virali di un video diffuso da qualcuno che ha incrociato la loro strada su una app di dating, com'è accaduto a, di nuovo al centro dell'...Alla fine è pure stato accusato di molestarla, Ben Affleck. Lei, Nivine Jay, si era iscritta all'App di appuntamenti con celebrità "Raya", e il suo profilo aveva fatto "match" con quello di Ben ...La vita amorosa di Ben Affleck non sta andando molto bene e, a conferma del periodaccio, giunge notizia che l'attore, sceneggiatore e regista è stato scartato su una app di dating perché scambiato per ...