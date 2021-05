Un’altra primavera per Huawei P Smart Z, con patch di marzo 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Ha ricevuto un altro aggiornamento per la sicurezza il Huawei P Smart Z, con numero build 10.0.0.236, contestualmente all’arrivo sul Huawei Mate 20 Lite del pacchetto 10.0.0.278. Parliamo di una release con Android 10 e EMUI 10, che introduce le patch di sicurezza di marzo 2021 (che non sono proprio le ultimissime, andando però in linea con il tipo di dispositivo cui si rivolgono, non proprio di primo pelo). Come riportato da ‘Huaweiblog.de‘, non sembrano esserci altre novità a corredo. L’aggiornamento è in corso di distribuzione in Europa via OTA (Over-The-Air), e quindi ci vorranno pochi giorni prima di vederlo arrivare in Italia. Il P Smart Z è equipaggiato con il processore Kirin 710 (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53), con 4GB di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Ha ricevuto un altro aggiornamento per la sicurezza ilZ, con numero build 10.0.0.236, contestualmente all’arrivo sulMate 20 Lite del pacchetto 10.0.0.278. Parliamo di una release con Android 10 e EMUI 10, che introduce ledi sicurezza di(che non sono proprio le ultimissime, andando però in linea con il tipo di dispositivo cui si rivolgono, non proprio di primo pelo). Come riportato da ‘blog.de‘, non sembrano esserci altre novità a corredo. L’aggiornamento è in corso di distribuzione in Europa via OTA (Over-The-Air), e quindi ci vorranno pochi giorni prima di vederlo arrivare in Italia. Il PZ è equipaggiato con il processore Kirin 710 (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53), con 4GB di ...

