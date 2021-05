Svelata la data d’uscita di Summertime 2 su Netflix, nel teaser le nuove vite di Summer e Ale (Di lunedì 3 maggio 2021) Netflix svela la data d’uscita di Summertime 2, seconda stagione del teen drama tratto dall’opera letteraria Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia. La data è stata annunciata con un teaser trailer. Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios –, Summertime 2 debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. A far da colonna sonora al teaser c’è l’inedito L’ultima notte, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per la serie tv, da oggi disponibile in streaming su Spotify. La giovane cantautrice, presente nella colonna sonora con il suo stile autentico, è inoltre protagonista di un cameo all’interno della stagione corrente. Nel cast, i protagonisti della prima ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021)svela ladi2, seconda stagione del teen drama tratto dall’opera letteraria Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia. Laè stata annunciata con untrailer. Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios –,2 debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. A far da colonna sonora alc’è l’inedito L’ultima notte, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per la serie tv, da oggi disponibile in streaming su Spotify. La giovane cantautrice, presente nella colonna sonora con il suo stile autentico, è inoltre protagonista di un cameo all’interno della stagione corrente. Nel cast, i protagonisti della prima ...

