Slitta al 2023 l’adunata degli alpini a Udine

(Di martedì 4 maggio 2021)nazionaleprevista per settembre fra Rimini e San Marino, è stata rimandata a maggio 2022.Nazionalediè stata perciò spostata alUna scelta – ha detto il presidente Sebastiano Favero – che aggiunge un’ulteriore nota di tristezza al difficile periodo che stiamo vivendo, ma che non può prescindere dal grande senso di responsabilità che la nostra associazione ha sempre dimostrato e continua a dimostrare ogni giorno, con migliaia di volontari impegnati nelle strutture che combattono per uscire da questa emergenza”.

MCordovado : RT @messveneto: Slitta al 2023 l’Adunata degli alpini di Udine: Il consiglio direttivo nazionale dell’Ana ha deciso di spostare al secondo… - DinaFCarniello : RT @IlFriuli: #alpini, slitta ancora di un anno l'adunata di #Udine. L'Ana nazionale ha deciso di spostare al 2022 l'appuntamento di Rimini… - TgrRaiFVG : Slitta al 2023 la Adunata Nazionale degli Alpini programmata a Udine il prossimo anno. - paolomosanghini : Slitta al 2023 l’Adunata degli alpini di Udine @messveneto - messveneto : Slitta al 2023 l’Adunata degli alpini di Udine: Il consiglio direttivo nazionale dell’Ana ha deciso di spostare al… -

Ultime Notizie dalla rete : Slitta 2023

Quella prevista per il settembre di quest'anno fra Rimini e San Marino, è stata spostata al maggio dell'anno prossimo CreditsSempre nella bozza, l'entrata in vigore della plastic taxdal 1 luglio 2021 al 1 gennaio ... di euro 20.121.067 per l'anno 2022 e di euro 5.534.965 per l'anno, per complessivi euro 49.769.Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini riunito oggi, lunedì 3 maggio, in videoconferenza, ha deciso lo spostamento al secondo fine settimana di maggio del 2022 della 93ª A ...Il consiglio direttivo nazionale dell’Ana ha deciso di spostare al secondo fine settimana di maggio 2022 la 93ª adunata nazionale di Rimini-San Marino: slitta all’anno successivo quella in Friuli ...