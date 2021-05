(Di lunedì 3 maggio 2021) “Occorre mantenere l’Rt sotto 1, avvicinarsi alla soglia dei 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti, ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari e aver vaccinato più dipopolazione”. Sono questi, per, i requisiti minimi per allentare ulteriormente le restrizioni in vigore. In un’intervista alla Stampa, il presidente dell’Iss sottolinea che “siamo in una fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus. Per evitare che la curva torni a crescere serve intervenire a tre livelli: primo, continuare a vaccinare al ritmo sostenuto di questi ultimi giorni; secondo, monitorare bene la situazione e intervenire localmente dove necessario; terzo, ma non certamente ultimo, fino a che non avremo un maggior numero di immunizzati continuare ad adottare comportamenti di prudenza ...

LaStampa : Silvio Brusaferro: “Vacciniamo più di metà popolazione poi potremo avere maggiori libertà” - infoitsalute : Silvio Brusaferro: “Vacciniamo più di metà popolazione poi potremo avere maggiori libertà” - nostrobardo : Silvio Brusaferro: “Vacciniamo più di metà popolazione poi potremo avere maggiori libertà” - La Stampa - CiccioniSe : RT @HuffPostItalia: Silvio Brusaferro: 'Più libertà quando vaccineremo metà italiani' - HuffPostItalia : Silvio Brusaferro: 'Più libertà quando vaccineremo metà italiani' -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Brusaferro

Sono questi, per, i requisiti minimi per allentare ulteriormente le restrizioni in vigore. In un'intervista alla Stampa, il presidente dell'Iss sottolinea che 'siamo in una fase di ...Secondo il presidente dell'Iss,, 'fino a che non avremo vaccinato più di metà della popolazione' bisognerà 'continuare ad adottare comportamenti di prudenza per non essere poi costretti ad adottare nuove misure ...Ai 14 milioni di italiani che hanno ricevuto solo la prima dose di vaccino Brusaferro consiglia di “continuare ad essere prudenti. Prima di tutto perché occorrono non meno di due-tre settimane prima c ...In un’intervista alla Stampa, il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro sottolinea che “siamo in una fase di transizione delicata" ...