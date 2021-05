S.T.A.L.K.E.R. 2 potrebbe essere un'esclusiva console Xbox Series X/S per soli 3 mesi (Di lunedì 3 maggio 2021) Le esclusive console third party sono presenti nel settore da molto tempo, ma anche se ora sono diventate relativamente meno frequenti, ce ne sono ancora molte in circolazione. L'imminente sparatutto survival horror open world di GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2, è una di queste, attualmente confermato solo per Xbox Series X/S e PC. Secondo gli sviluppatori, non ci sono attualmente piani per portare il gioco su PS5 (e nessun piano per portarlo su console last-gen), ma sembra che il titolo sarà un'esclusiva Xbox per un breve periodo. Un documento trapelato su cui Wccftech è riuscito a mettere le mani suggerisce che S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un'esclusiva per Xbox Series X/S per un breve periodo di tre mesi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Le esclusivethird party sono presenti nel settore da molto tempo, ma anche se ora sono diventate relativamente meno frequenti, ce ne sono ancora molte in circolazione. L'imminente sparatutto survival horror open world di GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2, è una di queste, attualmente confermato solo perX/S e PC. Secondo gli sviluppatori, non ci sono attualmente piani per portare il gioco su PS5 (e nessun piano per portarlo sulast-gen), ma sembra che il titolo sarà un'per un breve periodo. Un documento trapelato su cui Wccftech è riuscito a mettere le mani suggerisce che S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un'perX/S per un breve periodo di tre. Leggi altro...

