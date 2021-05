Roma, operazione in settimana: per Pau Lopez stagione finita (Di lunedì 3 maggio 2021) La stagione del portiere spagnolo della Roma è ufficialmente terminata dopo il consulto avvenuto in Svizzera. Pau Lopez è un giocatore su cui la Roma ha deciso, 2 anni fa, di puntare molto. Arrivato nel luglio del 2019 dal Betis di Siviglia per la cifra di 20 milioni di €, non ha mai reso secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladel portiere spagnolo dellaè ufficialmente terminata dopo il consulto avvenuto in Svizzera. Pauè un giocatore su cui laha deciso, 2 anni fa, di puntare molto. Arrivato nel luglio del 2019 dal Betis di Siviglia per la cifra di 20 milioni di €, non ha mai reso secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

