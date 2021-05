Presidente FIA | una poltrona per uno

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Jean Todt è stato chiaro: questo è il suo ultimo mandato dadella FIA. L’ex ad della Ferrari è alla sua terza volta nel ruolo di capo della Federazione Internazionale, ma non intende candidarsi una quarta volta. Le prossime elezioni, dunque, vedranno sfidarsi nomi diversi per la prima volta da più di un decennio. Al momento, i nomi papabili per prendere il posto di Todt sono tre. Il primo è l’emiratino Ben Sulayem, ex pilota di rally edella federazione nazionale del suo paese. Il secondo è Graham Stoker, avvocato, mentre il terzo è David Richards, patron della Prodrive. Ed è proprio quest’ultimo che mostra le migliori credenziali per prendere il posto del francese. In questo articolo vi spieghiamo il motivo. David Richards si candida alla presidenza FIA? Perché David Richards è il miglior candidato al ruolo di ...