Marelli: “Mazzoleni non poteva intervenire, Fabbri ha sbagliato ma non sarà fermato” (Di lunedì 3 maggio 2021) Luca Marelli, ex arbitro e avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Paratici ha sbagliato a scendere in campo e verrà multato dal giudice sportivo, ma non si può collegare questo episodio a Moggi e a Calciopoli. I responsabili sono quelli che hanno gli hanno permesso di raggiungere il campo. I commissari e gli ispettori di Lega, dov’erano? Non possiamo fare un processo alle intenzioni e tirare nuovamente in ballo questioni di 15 anni fa. Chi parla di queste cose cerca solo like sui social. Anche Marino ha sbagliato a rilasciare quelle dichiarazioni a caldo, a maggior ragione che il fallo su Cuadrado, da cui è scaturita la punizione che ha portato al rigore, è evidente. L’arbitraggio di Fabbri in Napoli-Cagliari? Ha sbagliato in occasione del contatto tra Osimhen e Godín, ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Luca, ex arbitro e avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Paratici haa scendere in campo e verrà multato dal giudice sportivo, ma non si può collegare questo episodio a Moggi e a Calciopoli. I responsabili sono quelli che hanno gli hanno permesso di raggiungere il campo. I commissari e gli ispettori di Lega, dov’erano? Non possiamo fare un processo alle intenzioni e tirare nuovamente in ballo questioni di 15 anni fa. Chi parla di queste cose cerca solo like sui social. Anche Marino haa rilasciare quelle dichiarazioni a caldo, a maggior ragione che il fallo su Cuadrado, da cui è scaturita la punizione che ha portato al rigore, è evidente. L’arbitraggio diin Napoli-Cagliari? Hain occasione del contatto tra Osimhen e Godín, ma ...

napolista : Marelli: “Mazzoleni non poteva intervenire, Fabbri ha sbagliato ma non sarà fermato” L’ex arbitro a Radio Punto Nuo… - millansantamar : @radiopuntonuovo @Chiariello_CS @LucaMarelli72 Allora Marelli ci dovrebbe spiegare come mai nella gara Sassuolo- N… - MondoNapoli : L'ex arbitro Marelli: 'Mazzoleni non ha responsabilità sul gol annullato al Napoli' - - Luckyluciano971 : RT @alfonso56123000: Marelli sul gol annullato a Osimhen: 'Non vedo fallo, la non chiamata di Mazzoleni è al limite' Nel corso di 'Tutti… - free_trought : Zitto stronzo parla chiaro, fatela finita di dire cose come cazzo vi pare, oggi al NAPOLI hanno rubato come succede… -