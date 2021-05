Le spiagge riaprono e i ladri danno il benvenuto con un assalto notturno ai chioschi (Di lunedì 3 maggio 2021) FANO - Raid ladresco negli stabilimenti balneari a Ponte Sasso di Fano , durante la notte fra sabato e domenica scorsi. Per i titolari neanche il tempo di rimboccarsi le maniche e preparare la nuova ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 3 maggio 2021) FANO - Raid ladresco negli stabilimenti balneari a Ponte Sasso di Fano , durante la notte fra sabato e domenica scorsi. Per i titolari neanche il tempo di rimboccarsi le maniche e preparare la nuova ...

