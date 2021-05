La favola di Darboe: dal barcone dalla Libia al debutto in A con la Roma (Di lunedì 3 maggio 2021) "Io ce l'ho fatta". In un video di qualche tempo fa Ebrima Darboe terminava così il racconto della storia della prima parte della sua vita. Una vita iniziata il 6 giugno del 2001 in Gambia, una decina ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 maggio 2021) "Io ce l'ho fatta". In un video di qualche tempo fa Ebrimaterminava così il racconto della storia della prima parte della sua vita. Una vita iniziata il 6 giugno del 2001 in Gambia, una decina ...

