“Io e Francesco Renga…” Ambra Angiolini | si apre e confessa sulla crisi con Massimiliano Allegri

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021)Angolini, la risposta nello studio di Domenica In.Renga sul palcoscenico del Concerto del Primo Maggio e quel gioco di sguardi commossi sulle note del brano “Il mio giorno più bello del mondo”: ormai non si parla che di un ‘ritorno’ di fiamma tra i due ex. Ma come stanno realmente le cose?si è raccontata in una lunga intervista con Mara Venier. I presupposti per parlare diRenga sembravano non mancare eppurenon ha detto quasi nulla a riguardo. Vita privata e professionale dell’attrice, ma senza riferimenti espliciti a quanto accaduto durante il tano atteso evento musicale del Primo Maggio.ha manifestato grande affetto per l’exRenga, e non poteva essere ...