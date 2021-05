Il servizio del Tg Rai che definisce “Bella ciao” una provocazione ed elogia i fascisti che non hanno reagito a Bologna (Di lunedì 3 maggio 2021) Un servizio del Tgr dell’Emilia-Romagna ha definito “una provocazione” l’aver trasmesso “Bella ciao” contro la piazza di estrema destra, sabato a Bologna. E ha lodato i militanti della “Lega dei Patrioti” per non aver reagito. Tanto da aver indignato gli stessi giornalisti della testata giornalistica regionale. Il servizio del Tg Rai che definisce “Bella ciao” una provocazione ed elogia i fascisti che non hanno reagito La storia comincia con l’annuncio del Movimento Nazionale di una manifestazione a Bologna il primo maggio 2021. “Il Movimento Nazionale invita tutti i Lavoratori e Patrioti a Bologna ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Undel Tgr dell’Emilia-Romagna ha definito “una” l’aver trasmesso “” contro la piazza di estrema destra, sabato a. E ha lodato i militanti della “Lega dei Patrioti” per non aver. Tanto da aver indignato gli stessi giornalisti della testata giornalistica regionale. Ildel Tg Rai che” unaedche nonLa storia comincia con l’annuncio del Movimento Nazionale di una manifestazione ail primo maggio 2021. “Il Movimento Nazionale invita tutti i Lavoratori e Patrioti a...

