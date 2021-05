Figliuolo: «E’ probabile che impiegheremo Astrazeneca anche per chi ha meno di 60 anni» (Di lunedì 3 maggio 2021) In occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale di Ostia, in provincia di Roma, il generale Francesco Figliuolo ha fatto un punto sui vaccini con la stampa. Ha dichiarato che il governo sta valutando di estendere Astrazeneca alle persone inferiore ai 60. “I vaccini vanno impiegati tutti. Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. In Gran Bretagna lo hanno fatto in 21 milioni di persone, ci sono effetti collaterali infinitesimali. Dobbiamo impiegare tutto ciò che abbiamo altrimenti il ritmo della campagna vaccinale non raggiungerà gli obiettivi previsti. Per questo è probabile che nell’arco della rolling review si possa valutare l’estensione anche agli under 60. Ne stiamo parlando con il Cts, l’Iss e l’Aifa. E’ un discorso che la scienza sta vedendo, sulla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) In occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale di Ostia, in provincia di Roma, il generale Francescoha fatto un punto sui vaccini con la stampa. Ha dichiarato che il governo sta valutando di estenderealle persone inferiore ai 60. “I vaccini vanno impiegati tutti.è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. In Gran Bretagna lo hanno fatto in 21 milioni di persone, ci sono effetti collaterali infinitesimali. Dobbiamo impiegare tutto ciò che abbiamo altrimenti il ritmo della campagna vaccinale non raggiungerà gli obiettivi previsti. Per questo èche nell’arco della rolling review si possa valutare l’estensioneagli under 60. Ne stiamo parlando con il Cts, l’Iss e l’Aifa. E’ un discorso che la scienza sta vedendo, sulla ...

