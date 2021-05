Fedez versus Salvini: battaglia giusta, scontro di potere (Di lunedì 3 maggio 2021) C’è una antica querelle a sinistra, che vede eternamente contrapposti i diritti civili ai diritti sociali. Ieri Fedez l’ha involontariamente rinverdita, perché con il suo fragoroso sostegno alla legge Zan ha contribuito ad oscurare le questioni del lavoro. Essendo il concerto del 1 maggio dedicato al lavoro si deve ammettere che questo in qualche modo è un problema. Ma che tipo di problema è? Diciamo che in una logica “novecentesca” i cantanti e gli artisti si prestavano volentieri a fare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 3 maggio 2021) C’è una antica querelle a sinistra, che vede eternamente contrapposti i diritti civili ai diritti sociali. Ieril’ha involontariamente rinverdita, perché con il suo fragoroso sostegno alla legge Zan ha contribuito ad oscurare le questioni del lavoro. Essendo il concerto del 1 maggio dedicato al lavoro si deve ammettere che questo in qualche modo è un problema. Ma che tipo di problema è? Diciamo che in una logica “novecentesca” i cantanti e gli artisti si prestavano volentieri a fare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Fedez versus Omotransfobia, il ddl Zan nelle forche caudine del Senato ' Grazie a Fedez la bandiera è stata piantata, ora bisogna decidere se giocarsela così o aprire una pentola che ... a rischio di perderla numeri alla mano, versus un patto di maggioranza allargata (al ...

Rassegna sui generis: la settimana di notizie sulle donne (6 aprile - 11 aprile) Stessa posizione netta della cantante Francesca Michielin , seconda a Sanremo con Fedez, che in una ... ad_dyn Nella stessa pagina del Giornale sui militari versus Murgia veniva dato conto dell'annuncio ...

