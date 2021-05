Fedez | Selvaggia Lucarelli lo massacra | “Lui continuerà a … “

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il caso è esploso e tutti i giornali e tutte le televisioni ne parlano.ha denunciato, sui social, di essere stato censurato prima che andasse sul palco del 1 maggio ad esibirsi. La dirigenza Rai ha negato e lui ha reso pubblica una telefonata, registrata, in cui gli veniva detto che sarebbe stato opportuno che certe cose non le dicesse, che non esprimesse a pieno i suoi pensieri su alcune tematiche sociali. Manon ha rinunciato e non intende rinunciare a battersi per l’approvazione del Ddl Zan contro l’omofobia. L’attacco diè brutale Sulla questione non poteva non intervenireche, sui suoi canali social, ha attaccato...