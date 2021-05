Fedez, la Lega attacca: “Vogliamo vedere contratto tra la società esterna e la Rai. Palco usato in modo strumentale” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Vogliamo vedere il contratto tra la società esterna che ha organizzato il Concertone e la Rai”. Eccola, la presa di posizione della Lega. Porta il nome di Massimiliano Capitanio e fa riferimento all’ormai noto caso Fedez-Rai. Sul Palco del Concertone del primo maggio, il rapper si è scagliato contro alcuni esponenti del Carroccio, in particolare il senatore Ostellari, per il quale “il diritto al vitalizio di Formigoni è più importante della tutela dei diritti di tutti e persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza”. Poi il rapper ha accusato la Rai di censura. Dopo una replica del Servizio pubblico, Fedez ha fatto ascoltare una telefonata registrata dove Massimo Cinque gli chiedeva di adeguarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “iltra lache ha organizzato il Concertone e la Rai”. Eccola, la presa di posizione della. Porta il nome di Massimiliano Capitanio e fa riferimento all’ormai noto caso-Rai. Suldel Concertone del primo maggio, il rapper si è scagliato contro alcuni esponenti del Carroccio, in particolare il senatore Ostellari, per il quale “il diritto al vitalizio di Formigoni è più importante della tutela dei diritti di tutti e persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza”. Poi il rapper ha accla Rai di censura. Dopo una replica del Servizio pubblico,ha fatto ascoltare una telefonata registrata dove Massimo Cinque gli chiedeva di adeguarsi ...

