EU Masters Spring, il trionfo di Karmine Corp. BT Excel deve arrendersi (Di lunedì 3 maggio 2021) La EU Masters Spring, torneo dove si sfidano i migliori giovani talenti europei di League of Legends, ha visto il trionfo del team Karmine Corp, che ha sconfitto BT Excel con il punteggio di 3-1 e si è confermata la squadra più forte della competizione esports. D’altronde, il cammino di KCorp nel torneo aveva fatto ampiamente capire che il team poteva legittimamente ambire alle Finals e anche alla vittoria finale. La squadra della LFL ha infatti perso solo due partite negli EU Masters e aveva già battuto due volte BT Excel nella fase a gironi del torneo. In molti avevano pronosticato un netto 3-0 per il team francese, ma la realtà ha leggermente contraddetto le previsioni. BT Excel si è rivelato un avversario ... Leggi su esports247 (Di lunedì 3 maggio 2021) La EU, torneo dove si sfidano i migliori giovani talenti europei di League of Legends, ha visto ildel team, che ha sconfitto BTcon il punteggio di 3-1 e si è confermata la squadra più forte della competizione esports. D’altronde, il cammino di Knel torneo aveva fatto ampiamente capire che il team poteva legittimamente ambire alle Finals e anche alla vittoria finale. La squadra della LFL ha infatti perso solo due partite negli EUe aveva già battuto due volte BTnella fase a gironi del torneo. In molti avevano pronosticato un netto 3-0 per il team francese, ma la realtà ha leggermente contraddetto le previsioni. BTsi è rivelato un avversario ...

nofeargamingit : RT @Highscore_gg: Stasera saremo impegnati nella prima giornata delle ?? @GLLApex Masters Spring Semifinals! Il passaggio in finale non sarà… - HsxMrNice : RT @Highscore_gg: Stasera saremo impegnati nella prima giornata delle ?? @GLLApex Masters Spring Semifinals! Il passaggio in finale non sarà… - Highscore_gg : Stasera saremo impegnati nella prima giornata delle ?? @GLLApex Masters Spring Semifinals! Il passaggio in finale no… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters Spring League of Legends, quarti di finale degli European Masters 2021 Le italiane in Europa Le due squadre a rappresentare il campionato italiano agli European Masters Spring Season 2021 erano i Macko Esports e i Mkers . Fin dall'inizio del campionato italiano, ...

Il report IIDEA sul mondo dei videogiochi e degli esports ...2021 QLASH ha festeggiato con la vittoria di Riccardo 'Reynor' Romiti agli Intel Extreme Masters di ... Sono sia campioni sia del Winter Split su Rainbow Six Siege sia dello Spring Split di League of ...

European Masters Spring 2021: Le magnifiche otto - Esports TGM Esports LoL: anteprima dei playoff e delle finali dei Masters dell'UE Con gli EU Masters diretti ai playoff e alla fase Grand Final, diamo uno sguardo alle otto squadre e a chi ha maggiori probabilità di vincere il titolo EU Masters Spring 2021. Con il torneo ridotto al ...

League of Legends, quarti di finale degli European Masters 2021 Il group stage degli European Masters Spring Season 2021 di League of Legends è giunto al termine, gli unici italiani in gara sono i Mkers.

Le italiane in Europa Le due squadre a rappresentare il campionato italiano agli EuropeanSeason 2021 erano i Macko Esports e i Mkers . Fin dall'inizio del campionato italiano, ......2021 QLASH ha festeggiato con la vittoria di Riccardo 'Reynor' Romiti agli Intel Extremedi ... Sono sia campioni sia del Winter Split su Rainbow Six Siege sia delloSplit di League of ...Con gli EU Masters diretti ai playoff e alla fase Grand Final, diamo uno sguardo alle otto squadre e a chi ha maggiori probabilità di vincere il titolo EU Masters Spring 2021. Con il torneo ridotto al ...Il group stage degli European Masters Spring Season 2021 di League of Legends è giunto al termine, gli unici italiani in gara sono i Mkers.