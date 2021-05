Di Giacomo (Oim): «Non c’è nessuna emergenza sbarchi. Bisogna salvare più vite» (Di lunedì 3 maggio 2021) Flavio Di Giacomo è portavoce per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Dopo i recenti naufragi ha criticato le autorità europee per l’assenza di soccorsi. «Bisogna evitare che le persone anneghino o siano riportate in Libia», dice al manifesto. Negli ultimi 10 giorni sono morte 140 persone in fuga dalla Libia. Lei ha parlato di un «sistema di pattugliamento in mare insufficiente». Che significa? La situazione è completamente cambiata rispetto a pochi anni fa. Non solo a Mare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 3 maggio 2021) Flavio Diè portavoce per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Dopo i recenti naufragi ha criticato le autorità europee per l’assenza di soccorsi. «evitare che le persone anneghino o siano riportate in Libia», dice al manifesto. Negli ultimi 10 giorni sono morte 140 persone in fuga dalla Libia. Lei ha parlato di un «sistema di pattugliamento in mare insufficiente». Che significa? La situazione è completamente cambiata rispetto a pochi anni fa. Non solo a Mare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

