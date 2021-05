Covid, Zaia: 'La bella stagione non può essere una scusa per fare assembramenti' (Di lunedì 3 maggio 2021) 'I contagi in Veneto sono in calo anche se non in maniera esponenziale: l'algoritmo ci dice che la curva dei contagi dovrebbe continuare a calare nelle prossime settimane ma i cambiamenti repentini ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 3 maggio 2021) 'I contagi in Veneto sono in calo anche se non in maniera esponenziale: l'algoritmo ci dice che la curva dei contagi dovrebbe continuare a calare nelle prossime settimane ma i cambiamenti repentini ...

