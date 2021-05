Covid, Montesano: “Sabato in piazza per inoculare il virus del dubbio” (Di lunedì 3 maggio 2021) Una manifestazione “politico satirica, pacifica, allegra, ironica e istruttiva”, nel corso della quale “farò un comizio ironico satirico sul fatto che dobbiamo stare attenti, come diceva Mark Twain ‘è più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata’. La gente vuole credere a quello che passano i media ufficiali, perché si sente più rassicurata, noi proveremo ad informare in libertà”. Così Enrico Montesano racconta, in una lunga intervista con l’Adnkronos, i motivi per cui ha deciso di ‘scendere in piazza: Sabato 8 maggio l’attore romano sarà infatti in piazza Gaetano Mosca a Roma, nel quartiere di Montecucco, per una manifestazione che si preannuncia esplosiva dal sottotitolo eloquente: “Un comico ci ha distrutto, un comico ci salverà!”. “Faccio questo incontro con la gente per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) Una manifestazione “politico satirica, pacifica, allegra, ironica e istruttiva”, nel corso della quale “farò un comizio ironico satirico sul fatto che dobbiamo stare attenti, come diceva Mark Twain ‘è più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata’. La gente vuole credere a quello che passano i media ufficiali, perché si sente più rassicurata, noi proveremo ad informare in libertà”. Così Enricoracconta, in una lunga intervista con l’Adnkronos, i motivi per cui ha deciso di ‘scendere in8 maggio l’attore romano sarà infatti inGaetano Mosca a Roma, nel quartiere di Montecucco, per una manifestazione che si preannuncia esplosiva dal sottotitolo eloquente: “Un comico ci ha distrutto, un comico ci salverà!”. “Faccio questo incontro con la gente per ...

