Covid, Figliuolo: “Vaccinare tutte le fasce di età e quelle produttive” (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Commissario Figliuolo ha aperto alla possibilità di Vaccinare, dopo gli over 65, tutte le fasce di età e quelle produttive Francesco Paolo Figliuolo (foto esercito.difesa.it)Secondo quanto comunicato dalla struttura commissariale per l’emergenza, sono oltre due milioni e 100 mila le dosi del vaccino Pfizer in arrivo tra il 5 e il 7 maggio in Italia mentre ad oggi sono oltre 20.111.976 le dosi di vaccini somministrate, con 14.084.097 persone che hanno ricevuto la prima e 6.027.879 anche il richiamo. Dei 22.558.660 dosi di vaccini distribuite alle Regioni è stato finora somministrato l’89.2%, tuttavia “dobbiamo concentrarci sulle classi over 60, per le quali la media di somministrazione è ancora bassa, e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente”, ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Commissarioha aperto alla possibilità di, dopo gli over 65,ledi età eFrancesco Paolo(foto esercito.difesa.it)Secondo quanto comunicato dalla struttura commissariale per l’emergenza, sono oltre due milioni e 100 mila le dosi del vaccino Pfizer in arrivo tra il 5 e il 7 maggio in Italia mentre ad oggi sono oltre 20.111.976 le dosi di vaccini somministrate, con 14.084.097 persone che hanno ricevuto la prima e 6.027.879 anche il richiamo. Dei 22.558.660 dosi di vaccini distribuite alle Regioni è stato finora somministrato l’89.2%, tuttavia “dobbiamo concentrarci sulle classi over 60, per le quali la media di somministrazione è ancora bassa, e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente”, ha ...

SkyTG24 : “Sul numero di somministrazioni c’è stato un grande incremento” ha detto il Generale Figliuolo, commissario straord… - BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - MediasetTgcom24 : Covid, in calo i morti (144): è il dato più basso da sette mesi | Figliuolo: 'Dopo gli over 65, vaccinare tutte le… - marcomarasco : RT @milanobiz: ???? Il Generale Figliuolo, commissario dell’emergenza Covid, sta pensando alle vaccinazioni degli studenti direttamente nelle… - milanobiz : ???? Il Generale Figliuolo, commissario dell’emergenza Covid, sta pensando alle vaccinazioni degli studenti direttame… -