Conte sta con Fedez contro la censura, ma quando la Rai era Tele-Casalino andava bene (Di lunedì 3 maggio 2021) "Io sto con Fedez. Nessuna censura". Si affretta a dire l'ex premier Giuseppe Conte subito dopo la bufera mediatica che è nata dall'intervento (e dalla pubblicazione della Telefonata con al vicedirettrice di Rai3) del cantante al concertone del Primo Maggio. Conte è dunque subito salito sul carro dei like di Fedez e lo stesso ha fatto Luigi Di Maio. "Questo è il momento giusto per riformare la Rai e sottrarla alle ingerenze della politica", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio. E ha addirittura chiesto a tutte le forze politiche che appoggiano il governo Draghi di convergere su un progetto riformatore: "Io devo ammettere di non essere riuscito durante gli anni in cui sono stato al governo, a incidere sino al punto di promuovere una pur necessaria riforma". Ma dice sul serio?

