C’era una volta l’affitto agli studenti universitari (Di lunedì 3 maggio 2021) . Un “piccolo tesoretto”, per i proprietari di seconde case nelle grandi città (Milano, Roma e Bologna su tutte): formule che permettevano una rendita mensile superiore all’affitto alle famiglie, cedolare secca agevolata e taglio dell’IMU, meno difficoltà nella gestione dei contratti. Ma con l’università a distanza (fenomeno che si è intrecciato a quello dello smart working), questa sorta di “isola felice” dei piccoli prorietari ha iniziato a imbarcare acqua. E così, quella che si è registrata dal primo lockdown è stata una fuga in massa degli studenti fuori sede, con conseguente aumento della disponibilità degli alloggi e calo dei prezzi. I dati riferiti dall’Agi a settembre 2020 – mese “campione” per questo tipo di mercato, e periodo nel quale, negli anni passati, si tendeva a registrare il “tutto esaurito” negli alloggi destinati ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) . Un “piccolo tesoretto”, per i proprietari di seconde case nelle grandi città (Milano, Roma e Bologna su tutte): formule che permettevano una rendita mensile superiore alalle famiglie, cedolare secca agevolata e to dell’IMU, meno difficoltà nella gestione dei contratti. Ma con l’università a distanza (fenomeno che si è intrecciato a quello dello smart working), questa sorta di “isola felice” dei piccoli prorietari ha iniziato a imbarcare acqua. E così, quella che si è registrata dal primo lockdown è stata una fuga in massa deglifuori sede, con conseguente aumento della disponibilità degli alloggi e calo dei prezzi. I dati riferiti dall’Agi a settembre 2020 – mese “campione” per questo tipo di mercato, e periodo nel quale, negli anni passati, si tendeva a registrare il “tutto esaurito” negli alloggi destinati ...

ZZiliani : È importante che il dg #Marino abbia detto che non è cambiato niente, succedono le stesse cose di Calciopoli, la… - SpheraSports : C’era una volta... @Inter ?? @OldSchoolPanini - borghi_claudio : @isj135 @alfonsoliguor11 @NRinascimentale No, davvero, voi non state bene... ho cercato una foto tra quelle che ave… - 1237171aa : RT @Michele_Arnese: Apprendo ora a Omnibus, trasmissione La7 condotta da Alessandra Sardoni, che anche il giornalista di Repubblica, Carlo… - GinevraCardinal : C'era questa signora che veniva a fare le pulizie a cui mi ero tanto affezionata. Un giorno parlando di lei, dico:… -

Ultime Notizie dalla rete : C’era una Tutto il succo che c'è: lo misura l'algoritmo salvando le arance dallo spreco La Repubblica