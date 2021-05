AstraZeneca | ennesimo contrordine Figliuolo | “Potrebbe essere esteso agli under 60”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag –, il vaccinoalla “classe di età inferiore ai 60 anni”: parola del commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo. Dopo lo stop per i casi di trombosi e la restrizioneover 60 fino ad arrivare allo stop per militari e forze dell’ordine, il vaccino anglo-svedesetornare asomministrato anche ai meno anziani. Anche perché – va detto – il governo non può certo permettersi di rimanere, da un lato, con milioni di dosi sul groppone e, dall’altro, milioni di cittadini ancora da vaccinare.: “Potremmo estendere...

'I vaccini vanno impiegati tutti - ha sottolineato Figliuolo -è consigliato a ... A questi dati si aggiunge anche l'calo di ricoveri, casi e vittime a causa del Covid. Ieri i nuovi ...Domani 1 Maggio arriveranno i lotti con le dosi dei vaccini Moderna ee l'Hub sarà ... ma la maggioranza del Consiglio regionale ha preferito istituire l'organismo a supporto della ...Vaccino AstraZeneca anche agli under 60 sì o no? Si sta valutando, dice il Commissario per l’emergenza Covid generale Francesco Figliuolo. Mentre la campagna vaccinale procede spedita si guarda infatt ...Ennesima giravolta su AstraZeneca. Il siero anglosvedese, inizialmente riservato ai soli under 65, poi agli under 55, quindi agli over 60 dopo alcuni (rari) casi di trombosi che si sono verificati in ...