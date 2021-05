Ancora un femminicidio: a Bologna la vittima è Emma Pezemo (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’altra donna, vittima di femminicidio, è stata ritrovata in un cassonetto: questa volta a Bologna. Ancora un femminicidio: la vittima è una giovane studentessa che viveva a Bologna La ragazza si chiamava Emma Pezemo, veniva dal Camerun e aveva 31 anni, si trovava a Bologna per portare avanti il suo percorso di studi per diventare operatrice socio sanitaria. Ad ucciderla pare possa essere stato il suo fidanzato, Jacques Honoré Ngouenet, un uomo di 43 anni anche lui proveniente dal Camerun. I due avevano passato insieme la giornata di ieri e, quando la sera le coinquiline non hanno visto rientrare Emma a casa fino a questa mattina, si sono allarmate chiamando l’uomo che però ha affermato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’altra donna,di, è stata ritrovata in un cassonetto: questa volta aun: laè una giovane studentessa che viveva aLa ragazza si chiamava, veniva dal Camerun e aveva 31 anni, si trovava aper portare avanti il suo percorso di studi per diventare operatrice socio sanitaria. Ad ucciderla pare possa essere stato il suo fidanzato, Jacques Honoré Ngouenet, un uomo di 43 anni anche lui proveniente dal Camerun. I due avevano passato insieme la giornata di ieri e, quando la sera le coinquiline non hanno visto rientrarea casa fino a questa mattina, si sono allarmate chiamando l’uomo che però ha affermato di ...

