Amici 20, Anna Pettinelli discute col suo allievo Aka7Even: ecco perché (Di lunedì 3 maggio 2021) Ad Amici 20 sono stati presentati i nuovi guanti di sfida per la semifinale e Anna Pettinelli ha proposto il primo guanto tra Aka7Even e Sangiovanni. La canzone da preparare è She di Elvis Costello. La difficoltà della sfida è che i due cantanti non devono inserire le barre, ma devono usare la tecnica dello spoken word. L'allievo della Pettinelli crede che questa sfida non sia a suo favore ma bensì di Sangiovanni. Le parole di Luca sono state: "Io ho scritto cose, ma le mie barre sono prettamente rappate o melodiche, Sangio invece ha fatto cose più parlate o recitate." A lezione si è confidato con la coach ed ha ribadito che il guanto è più a favore dell'avversario e non suo. Inoltre, ha paura di non prendere il punto che è molto importante dato che si tratta della semifinale.

