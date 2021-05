'A noi un gol annullato, a loro...'. Lo sfogo di De Laurentiis Jr contro gli arbitri (Di lunedì 3 maggio 2021) Ancora una volta gli arbitri sott'accusa. Stavolta, ad attaccarli, è Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente del Napoli. La direzione di Fabbri, l'arbitro della sfida col Cagliari , è stata ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 maggio 2021) Ancora una volta glisott'accusa. Stavolta, ad attaccarli, è Edoardo De, il vicepresidente del Napoli. La direzione di Fabbri, l'arbitro della sfida col Cagliari , è stata ...

danisailor7 : RT @Davide_m9: Ora vi chiedo: Qual è il momento, l’istante, l’attimo in cui nella vostra testa è scattato il pensiero “sono sicuro, lo vin… - giancarloper : @pisto_gol Oddio io ho seri dubbi sulla libertà di stampa in diversi paesi prima di noi in questa classifica - Gazzetta_it : “A noi un gol annullato, a loro...”. Lo sfogo di De Laurentiis Jr contro gli arbitri - Marcell78225090 : @pisto_gol Non è che da noi non esista la libertà di stampa, salvo rare eccezioni è proprio il giornalismo a non esistere. - Skysurfer72 : @andreozzi93 @ilciccio67 Quella dei compagni è da 4,5... se solo nella metà dei tagli e degli inserimenti che fa in… -