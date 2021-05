1° maggio, ex garante privacy: “Liceità diffusione telefonata di Fedez è un tema controverso” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – “Il tema è controverso, è evidente che divulgare una conversazione telefonica anche lecitamente registrata senza il consenso è contro le regole che disciplinano la protezione dei dati personali. Il punto è che, se Fedez fosse un operatore dell’informazione, ci muoveremmo dentro una consolidata interpretazione che fa prevalere il diritto all’informazione quando sono in gioco questioni di interesse pubblico rispetto alla tutela della privacy. In questo caso specifico Fedez non è un operatore dell’informazione, e questo pone questioni più complesse: lui esprime le sue opinioni e c’è un diritto di libertà di opinione che va tutelato, dall’altra non è detto che la tutela di questo diritto sia capace di bilanciare la lesione del diritto di chi è stato registrato in modo unilaterale”. Lo dice ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – “Il, è evidente che divulgare una conversazione telefonica anche lecitamente registrata senza il consenso è contro le regole che disciplinano la protezione dei dati personali. Il punto è che, sefosse un operatore dell’informazione, ci muoveremmo dentro una consolidata interpretazione che fa prevalere il diritto all’informazione quando sono in gioco questioni di interesse pubblico rispetto alla tutela della. In questo caso specificonon è un operatore dell’informazione, e questo pone questioni più complesse: lui esprime le sue opinioni e c’è un diritto di libertà di opinione che va tutelato, dall’altra non è detto che la tutela di questo diritto sia capace di bilanciare la lesione del diritto di chi è stato registrato in modo unilaterale”. Lo dice ...

