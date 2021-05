Vaccino. Figliuolo: "Concentriamoci sugli over 60, media bassa. Prossimo step classi produttive" (Di domenica 2 maggio 2021) Il Commissario spiega: "Dobbiamo mettere in sicurezza coloro i quali possono avere un effetto gravissimo dalla malattia, e fatto questo dovremo andare in maniera multipla e parallela, a vaccinare coloro i quali devo far ripartire l'Italia" Leggi su rainews (Di domenica 2 maggio 2021) Il Commissario spiega: "Dobbiamo mettere in sicurezza coloro i quali possono avere un effetto gravissimo dalla malattia, e fatto questo dovremo andare in maniera multipla e parallela, a vaccinare coloro i quali devo far ripartire l'Italia"

AnnalisaChirico : Il governo Conte, con Arcuri e primule, viaggiava sotto le 140mila iniezioni giornaliere di vaccino. Adesso siamo s… - matteosalvinimi : Trova i bugiardi... Grazie generale #Figliuolo, avanti così. P.s. Lombardia da record ieri, con oltre 111mila dosi… - riotta : #500.000 dosi di vaccino #Italia #Draghi #Figliuolo non dividiamoci al solito nel tifo all'italiana, non siamo anco… - italianfirst2 : Vaccino. Figliuolo: 'Concentriamoci sugli over 60, media bassa. Prossimo step classi produttive' ?? COL CIUFOLO CHE… - CorriereAlpi : L’ordinanza di Figliuolo, Commissario per l’emergenza Covid: vaccino dove si ha il domicilio per motivi di lavoro,… -