Traffico Roma del 02-05-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 2 maggio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ma giurisprudenza sul grande raccordo anulare a causa di un incidente sulla carreggiata esterna tra via del Mare via Laurentina piùsu A24-teramo tra Abruzzo e Lazio dove aumentano i disagi a causa dei lavori in corso tra Carsoli e Vicovaro in direzione della capitale possibili rallentamenti in entrata aper la circolazione sostenuta sulla diramazioneSud tra Torrenova e lei è sulla diramazionenord tra Settebagni e lo svincolo per il raccordo anulare all’Eur ancora attenzione per un precedente incidente su Viale Oceania nei pressi della Colombo per la stessa causa non si escludono disagi su via Nomentana nei pressi di via Val Brembana a Trastevere nello specifico su piazza Giuseppe Gioachino belli hanno preso il ...