Storie Italiane, addio a Eleonora Daniele: a sostituirla una nota attrice (Di domenica 2 maggio 2021) Volge al termine la stagione, ed Eleonora Daniele lascerà la conduzione del programma Storie Italiane ad una nota attrice: andiamo a scoprire chi è. In onda dal lunedì al venerdì… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 2 maggio 2021) Volge al termine la stagione, edlascerà la conduzione del programmaad una: andiamo a scoprire chi è. In onda dal lunedì al venerdì… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

PasqualeMarro : #StorieItaliane cambia tutto. Scelta la sostituta di #EleonoraDaniele - FerraraFratelli : RT @Cucina_Italiana: Nuove eccellenze italiane! #ostriche ?? - Antonin40469113 : @storie_italiane 4.000.000 io pago 2.500.000 e 1.500.000 non posso pagare io o bisogno di avere un po di tranquilli… - Antonin40469113 : @storie_italiane e oggi vivo con 830 000 al mese sono andato a Milano e a Parigi e Germania e i medici mi hanno det… - Antonin40469113 : @storie_italiane e la commissione medica mia detto che non avevo bisogno del 75 per ma del 50 per cento. E dopo ann… -