Sampdoria-Roma 2-0 | Serie A | Silva e Jankto schiantano i giallorossi

(Di domenica 2 maggio 2021) Laha sconfitto laper 2-0 nel posticipo della 34ma giornata diA. Terza vittoria nelle ultime quattro giornate per la compagine genovese, che si issa così al nono posto superando il Verona. I capitolini, invece, incappano nel terzo ko nelle ultime quattro partite disputate in campionato e sono ora settimi, soltanto a +2 sul Sassuolo. I blucerchiati sono passati in vantaggio al 45? con, bravo a concretizzare un assist di Thorsby. Al 66? è poi arrivato il raddoppio con una stoccata di. La, reduce dalla sconfitta per 6-2 nella semifinale d’andata di Europa League, ha cercato di riaprire la contesa, ma al 68? il gol di Mayoral è stato annullato per un fuorigioco visto al VAR e poi al 72? Dzeko ha sbagliato un calcio di rigore. Foto: Lapresse

Gianluca Mancini è stato ammonito nel corso della gara contro la Sampdoria: il difensore della Roma era diffidato e salterà il Crotone Paulo Fonseca dovrà rinunciare a Gianluca Mancini nella gara contro il Crotone. Il difensore giallorosso, infatti, è stato ammonito sotto diffida nel corso del match contro la Sampdoria. SAMPDORIA-ROMA 2-0 (45'Silva, 65' Jankto) SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto;