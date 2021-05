Ronaldo salva la Juventus | il portoghese firma la rimonta sull' Udinese e tiene a galla i bianconeri

zazoomblog : Cristiano Ronaldo salva la Juventus: ribaltato lUdinese con una doppietta in 5 minuti - #Cristiano #Ronaldo #salva… - infoitsport : Udinese-Juventus 1-2, una doppietta di Ronaldo salva Pirlo - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Vantaggio #Udinese , #Ronaldo salva la #Juve con una doppietta #udinesejuve - periodicodaily : Udinese-Juventus 1-2: Ronaldo salva i bianconeri - PeriodicoDaily Sport #UdineseJuve - zazoomblog : Ronaldo salva la Juve per ora il Napoli è fuori dalla Champions - #Ronaldo #salva #Napoli #fuori #dalla -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo salva

ad_dyn Reazione della Juventus che però manca di velocità: le occasioni più pericolose sono per McKennie e, oltre a una conclusione ben parata di Dybala. Al 10' l'Udinese passa in vantaggio: ......penato per tutta la partita ma poi sono riusciti a rimontare con la doppietta di Cristiano... Andrea Pirlo forsela panchina (nel senso che l'esonero non sarebbe comunque stato certo in ...Udinese-Juve 1-2: i voti juventini SZCZESNY 5,5 Sulla rete di Molina non è impeccabile. Momento delicato anche per il portiere polacco. DANILO 6,5 Gioca ovunque, prova ...La squadra di Pirlo vince 2-1 alla Dacia Arena, grazie a una prova grigia quasi fino al termine: il portoghese sigla la sua doppietta (con un rigore) per la Juve che può ancora lottare per la Champion ...