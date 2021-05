Rissa a colpi di sedie a Verona, giudice convalida l’arresto del 26enne napoletano (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona – E’ stato convalidato l’arresto del 26enne di Pozzuoli (Napoli) fermato venerdì sera dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona dopo la Rissa a colpi di sedie in un locale in piazza Erbe, nella quale erano rimasti coinvolti diversi giovani avventori. Nell’udienza, che si è tenuta oggi in Tribunale, il giudice non ha disposto nessuna misura nei confronti dell’indagato rinviando l’udienza a gennaio 2022. Il giovane è accusato di lesioni finalizzate alle resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statotodeldi Pozzuoli (Napoli) fermato venerdì sera dagli agenti delle Volanti della Questura didopo ladiin un locale in piazza Erbe, nella quale erano rimasti coinvolti diversi giovani avventori. Nell’udienza, che si è tenuta oggi in Tribunale, ilnon ha disposto nessuna misura nei confronti dell’indagato rinviando l’udienza a gennaio 2022. Il giovane è accusato di lesioni finalizzate alle resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

