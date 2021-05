Pagelle Napoli Cagliari: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo (Di domenica 2 maggio 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Napoli Cagliari Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Cagliari, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Osimhen FLOP: Godin VOTI Al termine del match. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Osimhen: GodinAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

calciomercatoit : ?? Le PAGELLE del primo tempo di #NapoliCagliari via @antoniopapapapa: ?? Meret ?? Osimhen ?? Pavoletti - MarcoDiMaro : @LuomoNero5 @levrierog Grazie a lui e a voi per non essere stati zitti. In quel Sampdoria Napoli, Gavillucci fece… - giulia08682086 : RT @ZonNapoli: #Amici20 I voti della prima puntata del Serale - pagelle : #voti alla 33a Giornata #SerieA #Atalanta 8 #Napoli 8 #Juventus 6 #Milan 6.5 #Lazio 6 #ChampionsLeague… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada I sindaci di Napoli e Palermo, Luigi De Magistris e Leoluca Orlando, danno le pagelle ai loro concittadini sul rispetto… -