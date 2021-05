MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sono contento perché sono in testa al Mondiale su una pista difficile per la Ducati” (Di domenica 2 maggio 2021) Il risultato che non ti aspetti. Probabilmente nessuno avrebbe previsto che nel quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP la Ducati potesse vincere a Jerez de la Frontera (Spagna) e addirittura realizzare una doppietta. L’epilogo della gara in Andalusia ha regalato una grande soddisfazione alla squadra di Borgo Panigale, che può festeggiare il successo dell’australiano Jack Miller a precedere Francesco “Pecco” Bagnaia. A completare il quadro assai gradevole per i colori italiani il terzo posto di un mai domo Franco Morbidelli in sella alla Yamaha Petronas. Un risultato significativo perché l’ultimo Ducatista a imporsi su questo circuito notoriamente ostico per la moto italiana era stato Loris Capirossi nel 2006. Ecco che il peso di questo riscontro è notevole, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il risultato che non ti aspetti. Probabilmente nessuno avrebbe previsto che nel quarto round del2021 dilapotesse vincere a Jerez de la Frontera (Spagna) e addirittura realizzare una doppietta. L’epilogo della gara in Andalusia ha regalato una grande soddisfazione alla squadra di Borgo Panigale, che può festeggiare il successo dell’australiano Jack Miller a precedere“Pecco”. A completare il quadro assai gradevole per i colori italiani il terzo posto di un mai domo Franco Morbidelli in sella alla Yamaha Petronas. Un risultato significativol’ultimosta a imporsi su questo circuito notoriamente ostico per la moto italiana era stato Loris Capirossi nel 2006. Ecco che il peso di questo riscontro è notevole, ...

