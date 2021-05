Morta Olympia Dukakis, l'attrice premio Oscar con 'Stregata dalla luna': aveva 89 anni (Di domenica 2 maggio 2021) È Morta a 89 anni l'attrice premio Oscar Olympia Dukakis. A darne notizia è stato il fratello Apollo su Facebook, spiegando che 'dopo molti mesi di problemi di salute', la celebre attrice 'è Morta ... Leggi su leggo (Di domenica 2 maggio 2021) Èa 89l'. A darne notizia è stato il fratello Apollo su Facebook, spiegando che 'dopo molti mesi di problemi di salute', la celebre'è...

