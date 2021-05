La Corea del Nord contro Biden | la tua diplomazia è ‘falsa’

(Di domenica 2 maggio 2021) Ladelha giudicato ieri “falsa” lastatunitense, rifiutando l’idea di colloqui con Washington. Lo riferisce l’agenzia di stampa statalena. Commenti che arrivano dopo che l’amministrazione Usa ha detto che il presidente Joesostiene un approccio di “aperta” con Pyongyang sulla denuclearizzazione. Laè stata usata dagli Stati Uniti come una sorta di “pubblicità ingannevole” destinata a “coprire i loro atti ostili”, ha affermato il Ministero degli Esterino in un comunicato diffuso dalla Kcna, avvertendodi aver commesso un “grosso errore” con la sua posizione “obsoleta” nei confronti del Paese asiatico. Il presidente ...

In precedenza, Washington aveva affermato che il programma nucleare della Corea del Nord rappresenta una seria minaccia per gli Stati Uniti e che lavorerà con gli alleati per affrontarlo con "una forte deterrenza".