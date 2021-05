Inter, oggi riposo: niente attesa ad Appiano Gentile. Da domani testa alla Sampdoria (Di domenica 2 maggio 2021) Giornata di riposo per l’Inter dopo la vittoria sul Crotone Sarà una domenica tranquilla per i giocatori dell’Inter che oggi godranno di un giorno libero dopo la vittoria sul Crotone che lancia la squadra nerazzurra ad un passo dallo scudetto. Come annunciato da Conte nel post partita, i giocatori godranno oggi di un giorno con le rispettive famiglie. domani ritrovo ad Appiano Gentile dove si inizierà la marcia di avvicinamento alla partita contro la Sampdoria. Notizie positive da Reggio Emilia potrebbero far cambiare i programmi, ma al momento non è previsto nessun ritrovo al centro di allenamento. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Giornata diper l’dopo la vittoria sul Crotone Sarà una domenica tranquilla per i giocatori dell’chegodranno di un giorno libero dopo la vittoria sul Crotone che lancia la squadra nerazzurra ad un passo dallo scudetto. Come annunciato da Conte nel post partita, i giocatori godrannodi un giorno con le rispettive famiglie.ritrovo addove si inizierà la marcia di avvicinamentopartita contro la. Notizie positive da Reggio Emilia potrebbero far cambiare i programmi, ma al momento non è previsto nessun ritrovo al centro di allenamento. L'articolo proviene damagazine.

