I paesi del G7 e la proposta del Regno Unito di un meccanismo di risposta alla “propaganda” russa e cinese (Di domenica 2 maggio 2021) I paesi del G7 esamineranno una proposta di Londra per costruire un meccanismo di risposta alla “propaganda” della Russia. In una intervista alla Reuters il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha detto che il Regno Unito ha proposto di creare un “meccanismo di confutazione rapida: quando vengono diffuse bugie, propaganda o notizie false possiamo reagire insieme e ripristinare la verità non solo per la gente di questo Paese, ma anche in Russia e Cina”. Una proposta che arriva a pochi giorni dal report su disinformazione e Covid del Servizio di azione esterna Ue (Seae). Nell’analisi si sostiene che Russia e Cina “continuano a promuovere in modo intenso i propri vaccini in tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Idel G7 esamineranno unadi Londra per costruire undi” della Russia. In una intervistaReuters il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha detto che ilha proposto di creare un “di confutazione rapida: quando vengono diffuse bugie,o notizie false possiamo reagire insieme e ripristinare la verità non solo per la gente di questo Paese, ma anche in Russia e Cina”. Unache arriva a pochi giorni dal report su disinformazione e Covid del Servizio di azione esterna Ue (Seae). Nell’analisi si sostiene che Russia e Cina “continuano a promuovere in modo intenso i propri vaccini in tutto il ...

