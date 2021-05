Giulia Salemi, confessione privata: “Mi sentivo esclusa e sbagliata” (Di domenica 2 maggio 2021) Giulia Salemi, rivelazione sul suo passato: “Sono stata vittima di bullismo” Giulia Salemi, intervistata a Il Giorno, ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Salotto Salemi, il nuovo format che la vede protagonista su Mediaset Play, ma anche relativi al suo passato e alle sue origini. Giulia, infatti, é una ragazza di origini iraniane e, pertanto, ha dovuto far fronte ai tanti pregiudizi e ai tanti atti sprezzanti dei suoi coetanei quando era piú piccola, su cui ha raccontato: “Essendo di origini iraniane, sono stata vittima di bullismo alle elementari e alle medie. Ero la bambina “diversa”, con il monociglio stile scimmiettina e gli occhiali alla Harry Potter. Mi sentivo esclusa e sbagliata”. Giulia ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021), rivelazione sul suo passato: “Sono stata vittima di bullismo”, intervistata a Il Giorno, ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Salotto, il nuovo format che la vede protagonista su Mediaset Play, ma anche relativi al suo passato e alle sue origini., infatti, é una ragazza di origini iraniane e, pertanto, ha dovuto far fronte ai tanti pregiudizi e ai tanti atti sprezzanti dei suoi coetanei quando era piú piccola, su cui ha raccontato: “Essendo di origini iraniane, sono stata vittima di bullismo alle elementari e alle medie. Ero la bambina “diversa”, con il monociglio stile scimmiettina e gli occhiali alla Harry Potter. Mi”....

MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - IlContiAndrea : Dopo i calci di Asia arrivano quelli di Giulia Salemi e tutti si incazzano. Destrutturare i presunti leader. Missione riuscita #isola - BenedettoC8 : Pier che sarebbe in grado di dire “io prima di essere Pierpaolo Pretelli sono il sottone di Giulia Salemi” #prelemi - giulypier13 : Come farsi lasciare da Pier in 3 2 1 by Giulia Salemi ?? #prelemi -