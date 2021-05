Fedez 1 maggio | Salvini | “Polemica interna alla sinistra”

(Di domenica 2 maggio 2021) “e Rai 3,tutta. Artista di, “censori” di. Viva la musica e la libertà. Aspettiamo che qualcuno paghi e si dimetta. P.s. L’interlocutrice Rai registrata daera portavoce di Veltroni, sindaco Pd di Roma”. Così Matteosu Twitter commenta il casonato dopo il discorso del rapper al concerto del primo. Già ieri il leader della Lega aveva invitato“a bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti”. “Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così”, ha scritto in un ...

rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - ilpost : La telefonata pubblicata da Fedez che mostra un tentativo di censura da parte della Rai - Frances47226166 : RT @Zziagenio78: +++FEDEZ ELENCA TUTTE LE CAZZATE DETTE DAI LEGHISTI, CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO FINISCE IL 6 MAGGIO+++ - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: FEDEZ CONTRO LA LEGA Il rapper dal palco del primo maggio si scaglia contro i detrattori del disegno di legge anti-omo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez maggio

Sul palco del concerto del primoil rapperè intervenuto per lanciare un appello al premier Draghi affinché si adoperi per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Successivamente ha attaccato alcuni esponenti della Lega ...Così il presidente della Commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, all'AdnKronos, dopo l'attacco diretto dadal palco del Primo. "Su questi temi - avverte - non si ...“Sulla censura al Concertone del Primo Maggio esigiamo subito chiarimenti e scuse da parte della Rai”, ha affermato il segretario del PD Enrico Letta. Voglio ringraziare sinceramente Fedez, perché il ...E attacca la Lega Fedez contro la Lega al Concertone: le reazioni politiche Il discorso di Fedez sul palco del Primo maggio Cos'è la legge Zan sull'omotransfobia La replica della Rai: «Il video è ...