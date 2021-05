Come le modifiche della privacy Apple potrebbero potenziare i suoi prodotti pubblicitari (Di domenica 2 maggio 2021) La versione pubblica di iOS 14.5 è arrivata e le modifiche della privacy Apple potrebbero potenziare i prodotti pubblicitari della Mela. Secondo le regole dell’azienda, infatti, gli inserzionisti riceveranno più dati sul rendimento degli annunci pubblicitari quando questi saranno acquistati tramite Apple e non tramite terze parti. Ma andiamo per gradi: Apple ha introdotto un nuovo sistema che prevede un esplicito consenso al tracking per scopi pubblicitari, quindi la massima trasparenza nei dati degli utenti forniti per il tracciamento pubblicitario. LEGGI ANCHE >>> Perché la UE sta accusando Apple di concorrenza sleale nel ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 2 maggio 2021) La versione pubblica di iOS 14.5 è arrivata e leMela. Secondo le regole dell’azienda, infatti, gli inserzionisti riceveranno più dati sul rendimento degli annunciquando questi saranno acquistati tramitee non tramite terze parti. Ma andiamo per gradi:ha introdotto un nuovo sistema che prevede un esplicito consenso al tracking per scopi, quindi la massima trasparenza nei dati degli utenti forniti per il tracciamentoo. LEGGI ANCHE >>> Perché la UE sta accusandodi concorrenza sleale nel ...

Gshot67 : È bello sapere che c'è qualche milionario come #Fedez che si espone per i più bersagliati andando contro tutti. È b… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Caccia: la giunta regionale ligure ha dato il via libera al calendario venatorio per la stagione 2021/22. La caccia si a… - federconsveneto : Come il Sars-Cov 2 entra nel nostro organismo? Quali sono i vaccini mRNA e come funzionano?quali quelli veicolati d… - GazzettadiSiena : Alcune modifiche ai servizi di raccolta nel giorno della Festa dei Lavoratori - brrivv1 : @bioccolo Loro sono efficienti, i migliori della PA. Dunque danno l'esempio: hanno fatto indagini di Citizen Satisf… -