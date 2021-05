**Calcio: Serie A, Udinese-Juventus 1-2** (Di domenica 2 maggio 2021) Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – La Juventus batte 2-1 l’Udinese in un match valido per la 34/a giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Molina al 10? del primo tempo replica Ronaldo con una doppietta nella ripresa: al 38? su rigore e al 44? con un colpo di testa. In classifica i bianconeri agganciano Atalanta e Milan al secondo posto con 69 punti, mentre l’Udinese resta fermo a quota 39 in undicesima posizione insieme al Bologna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – Labatte 2-1 l’in un match valido per la 34/a giornata diA disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Molina al 10? del primo tempo replica Ronaldo con una doppietta nella ripresa: al 38? su rigore e al 44? con un colpo di testa. In classifica i bianconeri agganciano Atalanta e Milan al secondo posto con 69 punti, mentre l’resta fermo a quota 39 in undicesima posizione insieme al Bologna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

