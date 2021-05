Calcio | Savino | ' calcio è magia | scudetto è di Conte | Marotta e Zhang'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. (Adnkronos) - "Loè prima di tutto del presidente, che ha creduto in una idea, ha cercato i migliori in Italia e si è affidato a(l'ad, ndr) e. E' stato grande". Così, all'Adnkronos, Nicola, conduttore televisivo e radiofonico, da sempre tifoso nerazzurro, commenta la vittoria delloda parte dell'Inter. "Per me -dice- questa è una giornata molto emozionante; penso che ilsia pura. Gli scudetti, poi, segnano la epoche della vita: i ragazzi gioiscono e fanno commuovere, gli adulti gioiscono ricordando la loro vita". Al di là del risultato, "ilè un legame con l'infanzia ed è per questo gli adulti impazziscono". "Questo ...