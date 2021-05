Calcio: Moratti, 'complimenti a Zhang, spero resto a lungo all'Inter' (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - "Con Steven Zhang ci siamo scritti. Gli faccio i complimenti. Lo incontrerò volentieri nei prossimi giorni. Mi piace moltissimo, come anche suo padre. spero che l'Inter resti a lungo nelle loro mani. Ovviamente, con Conte in panchina”. Lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a 'Repubblica'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - "Con Stevenci siamo scritti. Gli faccio i. Lo incontrerò volentieri nei prossimi giorni. Mi piace moltissimo, come anche suo padre.che l'resti anelle loro mani. Ovviamente, con Conte in panchina”. Lo dice l'ex presidente dell'Massimoa 'Repubblica'.

