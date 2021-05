Atalanta, che stecca: il Sassuolo regge e consegna lo Scudetto all’Inter (Di lunedì 3 maggio 2021) Sassuolo-Atalanta 1-1 è un risultato che consegna all’Inter il diciannovesimo Scudetto della sua storia, ottenuto con quattro giornate d’anticipo. Nella 34esima giornata del campionato di Serie A, questo pareggio frena la corsa Champions dell’Atalanta, raggiunta al secondo posta a quota 69 punti da Juventus e Milan. Nella sfida del Mapei, pesa come un macigno l’espulsione al 22? di Gollini per fallo su Boga. Nonostante l’inferiorità numerica, i bergamaschi trovano il vantaggio con una conclusione volante di Gosens (32?), prima di venir ripresi da un penalty realizzato da Berardi (51?). Muriel ha la chance per il colpo da tre punti (76?), ma il suo calcio di rigore è neutralizzato dall’ottimo Consigli. Nell’occasione, cartellino rosso anche per Marlon. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021)1-1 è un risultato cheil diciannovesimodella sua storia, ottenuto con quattro giornate d’anticipo. Nella 34esima giornata del campionato di Serie A, questo pareggio frena la corsa Champions dell’, raggiunta al secondo posta a quota 69 punti da Juventus e Milan. Nella sfida del Mapei, pesa come un macigno l’espulsione al 22? di Gollini per fallo su Boga. Nonostante l’inferiorità numerica, i bergamaschi trovano il vantaggio con una conclusione volante di Gosens (32?), prima di venir ripresi da un penalty realizzato da Berardi (51?). Muriel ha la chance per il colpo da tre punti (76?), ma il suo calcio di rigore è neutralizzato dall’ottimo Consigli. Nell’occasione, cartellino rosso anche per Marlon. ...

