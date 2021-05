Altro naufragio davanti alla Libia | 11 i corpi recuperati Navi in soccorso del natante in difficoltà con 97 a bordo

fladig : ?Abbiamo ricevuto notizia di un altro naufragio oggi al largo della #Libia. Al momento recuperati 11 corpi. Per ora… - 007Vincentxxx : RT @AngiKappa: E un altro naufragio davanti la #Libia. 11 i corpi recuperati . Mattanza #migranti - paolorm2012 : RT @AngiKappa: E un altro naufragio davanti la #Libia. 11 i corpi recuperati . Mattanza #migranti - malapunta : RT @AngiKappa: E un altro naufragio davanti la #Libia. 11 i corpi recuperati . Mattanza #migranti - ChiaraLiati : RT @annalisacamilli: Un altro naufragio. Undici corpi recuperati, i sopravvissuti riportati in Libia. -

L'ultima tragedia dopo che una barca si è capovolta al largo della costa di Zawya. 12 i sopravvissuti trovatiUnal largo della Libia, 11 annegati Sempre Alarm Phone su Twitter parla di "undici persone annegate oggi al largo della costa di Zawiya" e aggiunge: "Siamo così arrabbiati per questa ...L'ultima tragedia del mare che ha determinato la morte di circa 130 migranti illegali ha tutte le caratteristiche di una tragedia pianificata nei dettagli dai trafficanti per indurre l'Europa a spalan ...Dodici persone tratte in salvo. Un cargo e una petroliera dirottate per soccorrere un barcone che rischiava di fare naufragio ...